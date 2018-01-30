شركة برايم تورز تنقل المشجعين المصريين لكاس العالم في روسيا

انسامد - 30 يناير / كانون ثاني - شهد "صفوت مسلم "رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم الثلاثاء توقيع الإتفاق الخاص بتسيير عدد من الرحلات الشارتر إلى روسيا بالتعاون مع شركة "پرايم تورز" الوكيل الحصري لباقات تذاكر كأس العالم المميزة (باقات الهوسپيتاليتي) كونها الناقل الرسمى للمشجعين المصريين في مونديال روسيا ٢٠١٨ ..



جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته مصر للطيران اليوم الثلاثاء : وذكر البيان شارك فى حضور حفل التوقيع المهندس "تامر وجيه" رئيس مجموعة برايم وبرايم تورز و"محمد طلعت" رئيس شركة بوك يور ستارز والطيار "أحمد عادل "مساعد رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران والطيار "شريف عزت" رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية و"شريف المغلوب" رئيس القطاع التجارى ..



وصرح "صفوت مسلم" رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران :" أن الشركة الوطنية تقف دائماً حاضرة في الأحداث الكبرى التي تهم قطاعات واسعة من المصريين ومن بينها مجال الرياضة ومؤازرة المنتخبات والأندية المصرية فى البطولات الدولية وأن الخطوة المهمة الخاصة بقرار استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا كان يجب أن يعقبها إطلاق مناسب يحمل اسم مصر ومشاركتها فى مونديال روسيا ٢٠١٨ وهو ما حرصت عليه مصر للطيران بتسخير كافة امكانياتها لدعم المشجعين المصريين المسافرين إلى كأس العالم .



يذكر أن پرايم تورز طرحت للمشجعين المصريين باقات منفصلة لكل مباراة يلعبها المنتخب الوطنى فى دور المجموعات على حدة و على موقعها الرسمى و بالتعاون مع شركة الأهرام للسياحه التى تتيح الباقات بالأسعار الرسمية بالإضافة إلى باقات لمباريتين أو ثلاث مباريات التى ستلعبها مصر فى دور المجموعات وتنقسم كل باقة إلى عدة درجات على حسب مستوى تذكرة المباراة المطروحة والتى تبدأ من ٥٩٥ دولار حيث يلعب المنتخب مبارياته الأولى فى ثلاث مدن روسية هى يكاترينبورج وسان بطرسبرج وفولجوجراد ضد منتخبات أوروجواي وروسيا والمملكة العربية السعودية ..



وكان تحالف شركتى "پرايم تورز وبوك يور ستار" قد نجح فى اقتناص الوكالة الحصرية لتسويق باقات حصة مصر في تذاكر و باقات كأس العالم المميزه في مصر وذلك بالاتفاق مع شركة "ماتش هوسپيتاليتي الدولية" المتعاقدة على الحقوق الحصريةمع الاتحاد الدولي لكرة القدم لاربعة كوؤس عالم متتالية.



