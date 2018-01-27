إير كايرو تدشن خطا جديدا بين نابولى وشرم الشيخ

أنسامد - القاهرة، في 27 يناير - أعلنت وزارة الطيران المدنى أن شركة إير كايرو دشنت أمس الجمعة خطا جديدا بين نابولى وشرم الشيخ فى إطار دعم الوزارة لخطة تنشيط حركة السياحة الأوروبية خاصة الإيطالية إلى مناطق الجذب السياحى بمصر.



جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته وزارة الطيران المدنى اليوم السبت وذكر البيان :فى إطار إهتمام وزارة الطيران المدنى بدعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية تقوم اير كايرو بتسيير اول خط طيران مصرى منتظم يربط بين كلٍ من مدينة نابولى بجنوب ايطاليا و مدينة شرم الشيخ حيث وصلت أولى رحلات هذا الخط مساء أمس الجمعة وعلى متنها ١٧٠ سائحا إيطاليا .



وقامت شركة اير كايرو ببدء التشغيل المنتظم بين ايطاليا و مصر في ٢٩ من أكتوبر الماضى بتسيير خطها الأول بين ميلانو و شرم الشيخ ، ثم أضافت خطاً جديدا فى الثالث من ديسمبر الماضى بين ميلانو و مرسى علم.



ويعتبر الخط الجديد نابولى/ شرم هو ثالث خطوطها المنتظمة و التى تأتى ضمن خطة طموحة أعدتها الشركة لاستعادة حركة السياحة الإيطالية الى مصر الى معدلاتها الطبيعية خلال الموسم السياحي للعام ٢٠١٨.



ومن المنتظر ان تقوم شركة اير كايرو بمضاعفة تشغيلها من مختلف المدن الإيطالية الكبرى إلى مدن الجذب السياحي بمصر مع الأخذ في الاعتبار أهمية السوق الايطالي لصناعة السياحة المصرية حيث ستقوم الشركة بالإعلان عن خطوط جديدة أخرى سيتم افتتاحها في القريب العاجل.



