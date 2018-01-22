تركيا تهدف لجذب 36 مليون سائح أجنبي خلال 2018

انسامد 18 يناير/ كانون الثاني قال وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش، إنّ بلاده تهدف لجذب 36 مليون سائح أجنبي خلال عام 2018، بعائدات تصل إلى 34 مليار دولار.



جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام التركية بولاية أنطاليا المطلة على البحر المتوسط.



وأشار وزير الثقافة والسياحة التركي، إلى أهمية تنويع أسواق السياحة والخدمات المقدّمة للسيّاح في البلاد. وقال قورتولموش: "ننظر إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وأندونيسيا وماليزيا، على أنها أسواق سياحية جديدة يمكن الاستفادة منها".



وأضاف "عدد سكان هذه الدول الست، يعادل نصف سكان العالم، وتركيا لديها مقومات السياحة الصيفية والشتوية والطبيعية".



وذكر قورتولموش، أنّ "تركيا استقبلت خلال العام المنصرم، 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار".



ولفت إلى "أنّ العام الماضي شهد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع عام 2016".



وأوضح قورتولموش، أنّ "المواطنين الروس تصدروا قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بـ 5 ملايين سائح، تلاهم الألمان بـ 3.5 مليون سائح