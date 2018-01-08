مطار دبي يوفر تجربة مميزة للمسافرين بتقنيات حديثة

انسامد - 8 يناير / كانون ثاني - ذكرت مجلة فوربس أن مطار دبي الدولي يوفر تجربة رائعة للمسافرين، فضلاً عن تطبيق أحدث التقنيات في بنيته التحتية، مشيرة إلى أن شركة مطارات دبي دائماً تضع المسافر نصب عينيها وتحاول أن تجعل تجربة الركاب الأفضل والأرقى عن طريق منهج ثلاثي المحاور يتمثل في المنتجات والعمليات والبنية التحتية.



وأوضحت المجلة أنه من حيث المنتجات، تحاول مطارات دبي تحقيق التكامل بينها وبين الخدمات لتحسين تجربة المسافرين والركاب، كذلك تتصدر الشركة ابتكاراً في المنتجات والخدمات المستقبلية التي تعزز مستوى الضيافة والتواصل، بحسب صحيفة البيان.



وفي مجال العمليات تحاول تعزيز مستوى التوقعات لعمليات المطار وتضمن الكفاءة في الكلفة باستخدام الأصول المتوفرة، وتوفر عمليات ميسرة وسهلة ويعتمد عليها ومرنة عند كل نقطة يمر عليها المسافر، وتضمن التركيز على توفير رحلة ممتعة وسهلة لكل مستويات الركاب.



وبلغ إجمالي عدد مستخدمي مطار دبي الدولي خلال في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي 80.38 مليون مسافر بنمو نسبته 5.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.



وبحسب التقرير الشهري الصادر عن مطارات دبي شكل شهر نوفمبر الماضي إضافة نوعية لرصيد مطار دبي مع ارتفاع عدد المسافرين خلاله إلى 6.95 مليون مسافر بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة مقارنة مع الشهر المقابل من العام 2016.



وعلى صعيد أبرز المناطق وأكثرها أهمية لجهة التعامل مع مطار دبي الدولي حلت منطقتا شبه القارة الهندية وأوروبا الغربية بالمقدمة بزيادة نسبتها 7.5 بالمئة و8 بالمئة على التوالي فيما بلغ عدد مستخدمي المطار خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 1.5 مليون مسافر من كل منطقة من هاتين المنطقتين، في حين احتلت مدينة لندن البريطانية المرتبة الأولى بإجمالي عدد مسافرين بلغ 310.55 مسافر تلتها مومباي بواقع 2017.7 مسافر.



أما على صعيد الدول، فاحتلت السعودية المرتبة الثانية بإجمالي مسافرين بلغ 534 ألفا و906 مسافرين خلال نوفمبر، متقدمة على المملكة المتحدة التي وصل إجمالي عدد المسافرين بينها وبين دبي إلى 507 آلاف و 796 مسافرا، في حين ظلت الهند في المرتبة الأولى بواقع 999 ألفاً و625 مسافراً.



وعلى صعيد الرحلات، أظهر تقرير مطارات دبي وصول إجمالي عدد الرحلات إلى 33 ألفاً و421 حركة في نوفمبر بانخفاض نسبته 3.7% مقارنة مع نوفمبر 2016 نتيجة اتجاه شركات الطيران إلى استخدام طائرات ضخمة ذات طاقة استيعابية أكبر، في حين ارتفع متوسط عدد الركاب لكل رحلة بنسبة 7.3% إلى 215 مسافراً.



