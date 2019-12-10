الحكومة تخصص 17.5 مليون يورو لمتحف المقاومة في ميلانو

انسامد - 10 ديسمبر - كانون الاول - خصصت الحكومة 17.5 مليون يورو لانشاء المتحف الوطني للمقاومة في مدينة ميلانو و هو مشروع تم الاتفاق عليه مع وزارة التراث و الانشطة الثقافية .



و في رسالة تاكيد علي اهمية المشروع قال الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا انه يجب تخليد ذكري اولئك الذين حاربوا لارساء قواعد الحرية في ايطاليا و ليس لخلق الانقسامات خاصة بين الاجيال الشابة و ارساء دعائم الضمير و مفاهيم الديمقراطية و الحرية.



تبلغ مساحة المتحف 2500 مترا مربعا في ميدان بيامونتي في المبني الهرمي الثاني و سيقوم ببنائه المهندس المعماري جاك هيرتزوج .



يقول وزير التراث داريو فرانشسكيني ان ايطاليا تحتاج لهذا المتحف خاصة و ان البلاد بها العديد من الاماكن التي تذكر بالمقاومة الوطنية لكنها غير مجمعة في متحف خاص بها خاصة في الوقت الحالي حيث تدعو الحاجة الي انشاء هذا المتحف الذي سيكون له دلائل.



كان في البداية قد تقرر انشاء المتحف في كازا ديللا ميموريا في ميلانو و لكن تدارك المسئولون ان المكان لا يكفي لاقامة مشروع بهذه الضخامة خاصة و ان العاصمة تعتبر من اكثر المدن رمزا للمقاومة.

