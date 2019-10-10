ايطاليا:نمو كبير في سياحة المخيمات

انسامد - 10 اكتوبر - تشرين اول - لا يمكن ان ننسي متعة الاقامة في الخيام او الاصطفاف للاستحمام او لغسل الاطباق ..ففكرة التخييم الان اصبحت صيغة تجمع بين شغف العيش في الهواء الطلق وبين الراحة الكاملة وحتى الرفاهية .



في ايطاليا اصبح هناك 4 الاف سرير للتخييم .. بدات ب 2.351 سريرا شملهم الاستطلاع في عام 2017 ، ارتفع العدد إلى 3225 في عام 2018 .



وفقا للبيانات التي سيتم تقديمها في تجربة السفر تي تي جي في ريميني التي تنظمها شركة للأبحاث السياحية في السنوات القليلة الماضية ، انخفض متوسط سعر الغرفة من 227 يورو في عام 2017 إلى عام 2002 في عام 2018: في عام 2019 ، سيكون السعر حوالي 184 يورو.



وبالتالي ، لم يكن للزيادة في العرض تأثير مواز على عمل هذه الهياكل: إذا حققت الشركات في الواقع 17 مليون 510 ألف يورو ، وفي عام 2018 تجاوزت 19 مليون ، في العام الحالي يمكن بالطبع توقع تحقيق 20 مليون 400 ألف.

