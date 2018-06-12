مصر للطيران تقدم 30% تخفيضا على رحلاتها من مصر إلى أوروبا

انسامد - 12 يونيو / حزيران - أعلنت شركة مصر للطيران اليوم عن تقديم حزمة من التخفيضات الجديدة والغير مسبوقة تضمنت تقديم 30 % تخفيضا على تذاكر رحلاتها التى تقلع من مطارات مصر إلى أوروبا إلى جانب تخفيضات أخرى إلى جهات مختلفة ..



جاء ذلك فى بيان أصدرته مصر للطيران اليوم وذكر البيان :" طرحت شركة مصر للطيران العديد من العروض الترويجية لعملائها لوجهات مختلفة حول العالم بما يلاقي رغباتهم حيث تقدم مصرللطيران تخفيضا ٣٠٪ من جميع المطارات المصرية إلى نقاط الشركة فى أوروبا، ماعدا أثينا حيث يكون السفر إليها من القاهرة فقط على أن يكون شراء التذاكر والسفر حتى ١٢ يونيو الحالى كما تقدم الشركة تخفيضا قدره ٢٥٪ على الرحلات من القاهرة إلى الدار البيضاء، الجزائر،مومباى، الدمام، الرياض وعمّان .



