. حوالي 165 ألف زائر لمهرجان البحرين للطعام

انسامد - 12 مارس / اذار - أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن اختتام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحرين للطعام الذي أُقيم في الفترة 22 فبراير-10 مارس بحديقة مجمع الأفنيوز، حيث نجح في جذب ما يزيد عن 165 ألف زائر .



قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: "لطالما سعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى الترويج للمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها البحرين بين دول المنطقة، ويأتي مهرجان البحرين للطعام في نسخته الثالثة ليعزز نمو القطاع السياحي عبر استقطاب أفواج من الزوار مما يساهم في وضع المملكة على خارطة السياحة الإقليمية".



من جانبه، قال الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن اختتام النسخة الثالثة من مهرجان البحرين للطعام والذي شهد إقبالاً فاق 165 ألف زائر من داخل وخارج مملكة البحرين. كما أننا نتطلع قُدماً إلى أجندة مليئة بالفعاليات المتنوعة والمفاجآت الشيقة الملائمة لجميع أفراد العائلة خلال العام 2018".



وقدم المهرجان منصة مثالية للمشاريع البحرينية الواعدة، حيث شارك أكثر من 80 مطعماً ومقهى إلى جانب أفضل محلات ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات المحلية والمتاجر المتعلقة بصناعة المواد الغذائية وقطاع التغذية، علاوة على توفير الأطباق الشرق الأوسطية والغربية والآسيوية والهندية، بالإضافة إلى الأغذية الصحية والعضوية.



وصاحب مهرجان البحرين للطعام العديد من فعاليات الترفيه العائلي التي تحقق المتعة للزوار من جميع الأعمار من عروض حية لفرق موسيقية متنوعة، والألعاب المتنوعة وغيرها الكثير.



الجدير بالذكر، أن مهرجان البحرين للطعام يأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتسويق وترويج الهوية السياحية (بلدنا بلدكم)، والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي، بهدف إبراز المقومات السياحية في المملكة ودعم الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.



