البعثة الاممية في ليبيا:الليبيون يدفعون ثمنا باهظا

انسامد - 26 فبراير - شباط - جددت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الدعوة إلى مختلف الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى من أجل الإسراع في إنهاء معاناة اهلهم الذين يدفعون اثمانًا باهظةً عن كل يوم تأخير. وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن ترحيبها برسائل الدعم من المجتمع الدولي للحوار الذي تيسره البعثة في المسارات المختلفة، وآخرها البيان المشترك الصادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي . وقد رحبت في وقت سابق اليوم الثلاثاء سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي ، بـالتقدم الكبير الذي أحرز في المحادثات تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا". وقالت الدول الغربية في بيان "نتطلع أيضًا إلى إطلاق مفاوضات سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في الــ 26 من شهر فبراير الجاري حسبما دعا إليه قرار مجلس الأمن 2510 (2020). وحثت جميع الأطراف على تجنّب العرقلة والانخراط بحسن نيّة بينما تمضي ليبيا قُدما في تحوّلها الديمقراطي