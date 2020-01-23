الرئيس الجزائري متفائل بنجاح لقاء الجزائر بخصوص ليبيا

انسامد - 23 يناير- كانون الثاني - عبر الرئيس الجزائري "عبدالحميد تبون" عن تفاؤله بنجاح اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا و اطراف الأزمة الليبية المقرر انعقاده اليوم بالعاصمة الجزائرية بالتوصل الى تسوية للأزمة الليبية و اعادة الاستقرار للبلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس "تبون" مساء امس بالعاصمة الجزائر تناول فيه عديد القضايا المحلية والدولية. وقال الرئيس "تبون" في رده على سؤال حول مدى الاستجابة الدولية للمبادرة الجزائرية بخصوص ليبيا، قال "هناك اجماع على ما اقترحته الجزائر, من اجل إحلال السلم والامن (...) هناك تصريحات مشجعة, من بينها تلك التي أدلى بها كل من فايز السراج وخالد المشري بخصوص دور الجزائر في حل الأزمة الليبية عن طريق الحوار".. مشيرا الى ثقة الاطراف الليبية كافة في وساطة الجزائر "يشجع الجهود من أجل استعادة السلم في ليبيا". في ذات السياق أعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " امس عدم حضوره لهذا الاجتماع . وقالت الوزارة في بيان لها ان وزيرالخارجية " محمد سيالة " ارجع في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري سبب الرفض إلى حضور "ما يسمى بوزير خارجية المؤقتة الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ولقرار كافة المنظمات الدولية التي تحظر التعامل مع الأجسام الموازية في ليبيا"