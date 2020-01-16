إقامة دبي ومطارات دبي تتعاونان لدعم استضافة إكسبو 2020

انسامد - 16 يناير - كانون الثاني - وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للمطارات بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين في تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المسافرين وفق أفضل الممارسات العالمية بما يواءم رؤية إقامة دبي بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمنا وسلاما.



وقع الاتفاقية كل من سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وبول غـريفيثس الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المطارات بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.



وقال سعادة اللواء محمد أحمد المري إن هذا التعاون مع مطارات دبي ليس بجديد فالعلاقات التي تربطنا معهم علاقات مميزة ومتينة وشراكة طويلة جاء على أثرها هذا التعاون الذي يدعم استمرارية النهج التعاوني بين الجانبين مما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بشكل فعال وفق نظام مؤسسي يكفل تفعيل هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم كافة شرائح المجتمع.



من جانبه قال بول غـريفيثس إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تعد واحدة من أهم شركاء الخدمة في مطارات دبي وتلعب دورا حيويا ومباشرا في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز تجربة السفر الشاملة عبر مطارات دبي.



وأضاف أن مذكرة التفاهم هي استمرار للتعاون الذي كان في قلب صناعة الطيران في دبي منذ إنشائها قبل أكثر من 50 عاما وسيساعدنا ذلك على مواصلة العمل لتعزيز تجربة المتعاملين من خلال تبسيط الأنظمة والعمليات وتحسين الكفاءة وتوسيع فرص التعاون.



