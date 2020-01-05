ليبيا: المجلس الرئاسي يدين قصف الكلية العسكرية

أنسامد 5 يناير / كانون الثاني - أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.



وأعلن المجلس الرئاسي الحداد ثلاثة أيام ترحما على أرواح الضحايا، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات والجرائم التي دخلت شهرها العاشر.



وقال في بيان له إن القصف يأتي ضمن "سلسلة من الاعتداءات بالطيران الأجنبي التي استهدفت مطاري معيتيقة ومصراتة المدنيين، ومقارًا حكومية، ومدارس ومستشفيات، وأحياء سكنية، تسببت في مئات الضحايا من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف من الأسر"، مؤكدا أن الرد سيكون "موجعا في ميدان القتال".



من جهة اخرى، أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق القصف الذي تعرض له مقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس وراح ضحيته عشرات الطلبة المستجدين في وقت متأخر السبت، ووجهت البعثة الليبية بنيويورك بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.



