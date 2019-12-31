سامح شكري يجري اتصالا هاتفيا مع دي مايو

أنسامد - 30 ديسمبر /كانون الأول - في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، أجرى سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين 30 ديسمبر الجاري، اتصالاً هاتفياً مع "لويجي دي مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.



وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.

