دبلوماسي تونسي: عدم مشاركتنا في مؤتمر برلين نقطة سوداء

أنسامد - 21 ديمسبر /كانون الأول -أعرب السفير التونسي لدى روسيا، طارق بن سالم، عن انزعاجه من عدم توجيه الدعوة لتونس للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.



وقال بن سالم "ستكون روسيا من البلدان التي ستتعامل معها تونس للمساهمة في حل المشاكل الموجودة حاليا، وخاصة المسألة الليبية دون شك، التي هي تمس تونس عن قرب".



وأشار بن سالم، إلى عدم دعوة تونس لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، موضحا أن روسيا تدعم مشاركتها في كل المسارات، التي تخص ليبيا.



وأكد السفير، مجيبا عن سؤال فيما، إذا تمت دعوة تونس إلى مؤتمر برلين حول ليبيا: "لم يتم توجيه دعوة إلى تونس، وتونس عبرت عن عدم رضاها عن عدم توجيه دعوة لها، ونحن تكلمنا مع الأخوة في روسيا حول هذه المسالة، وكانت روسيا من أول البلدان الداعمة لإشراك تونس في كل المسارات التي تهم ليبيا، ومع أن ليبيا وتونس هما بلدان ولكن شعب واحد في بلدين ولا يمكن أن تحكي عن ليبيا من دون وجود تونس".



وأضاف السفير التونسي "إن الأمور غير واضحة الآن، نحن بالنسبة لنا عدم مشاركتنا في برلين هي نقطة سوداء عبرنا عنها للمنظمين الألمان وشركاء تونس الدوليين والإقليمين حول هذه المسألة".



