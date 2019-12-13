إيطاليا والمانيا وفرنسا تدعو لوقف الأعمال العدائية في ليبيا

أنسامد - 13 ديسمبر/ كانون الأول - دعت فرنسا والمانيا وإيطاليا اليوم الجمعة الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية إلى الامتناع عن القيام بعمليات عسكرية، والمشاركة بصورة حقيقية في وقف شامل ودائم للأعمال العدائية واستئناف مفاوضات ذات مصداقية تحت رعاية الأمم المتحدة.



وطالبت الدول الثلاثة في بيان صدر عقب إجتماع عقد صباح الجمعة في بروكسل بين رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي أن تلعب دورا مهما في التنفيذ الفعلي لمخرجات مؤتمر برلين المقرر عقده حول الازمة الليبية.



وأعرب زعماء فرنسا والمانيا وإيطاليا عن عزمهم العمل من أجل إنجاح مؤتمر برلين.



