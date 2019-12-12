تركيا ترسل اتفاق الحدود البحرية مع السراج للأمم المتحدة

أنسامد - 12 ديسمبر /كانون الأول - قال مصدر دبلوماسي تركي إن بلاده أرسلت، الخميس، اتفاقها مع حكومة فايز السراج على الحدود البحرية للأمم المتحدة لإقراره، على الرغم من اعتراضات اليونان التي تعتبره انتهاكا للقانون الدولي.



وقبل أسبوعين، وقعت حكومة طرابلس وتركيا اتفاقا للحدود البحرية في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.



وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف إلى حماية حقوقها ويتفق مع القانون الدولي. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق سيسمح بإجراء عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.



واتهمت اليونان، التي أغضبها الاتفاق، حكومة طرابلس بالخداع وطردت السفير الليبي لدى أثينا. وقالت اليونان كذلك إنها أحالت اعتراضاتها للأمم المتحدة دافعة بأن الاتفاق ينتهك القانون الدولي.



