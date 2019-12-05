تعاون مصلحة الاثار الليبية وجامعة ماشيراتا الايطالية

انسامد - 5 ديسمبر - كانون الاول - قام رئيس مصلحة الاثار الليبية بزيارة الى جامعة ماشيراتا الايطالية بدعوة من البعثة الاثرية التابعة للجامعة بحضور البرفسورة (ماريا انطوانيتا ريتزو) لمركز الدراسات الافريقية التابعة للجامعة . وحسب ما اوردته الصفحة الرسمية لمصلحة الاثار الليبية ان الزيارة تاتي من اجل الاطلاع على محتويات المركز من وثائق تخص الاثار الليبية والطرق المستخدمة في الحفظ والفهرسة , ويعتبر هذا المركز من اهم الاراشيف خارج ليبيا التي تورخ لبدايات العمل الاثري بالمواقع الاثرية.



والجدير بالاشارة ان الزيارة اسفرت على الاتفاق على ضرورة ابرام مذكرة اتفاق لتعزيز التعاون والتبادل العلمي بين ارشيف مصلحة الاثار والمركز المذكور .



