اتحاد غرف التجارة بالمتوسط يدعولعلاقات متساوية بين دول الحوض

انسامد - 21 نوفمبر - تشرين ثان - دعا المنسق العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في البحر المتوسط (أسكامي) "أنور الزيباوي" الى إرساء علاقات تعاون "متساوية قائمة على تشييد جسور التواصل و إزالة الحواجز" بين البلدان المطلة على حوض المتوسط لمواجهة التحديات . جاء ذلك في كلمة له في فعاليات النسخة الـ13 من الأسبوع المتوسطي للقادة الاقتصاديين "ميداويك" التي بدأت امس الأربعاء في مدينة برشلونة الإسبانية . وأوضح "الزيباوي" أن دول المتوسط والاتحاد الأوروبي بحاجة لـ"علاقة مختلفة عن تلك القائمة حاليا"، مضيفا أنه "بدلا من علاقة بين مانحين ومستفيدين، يجب أن تكون علاقة بين أطراف متساوية"، داعيا جميع الأطراف الى "الترفع عن الاختلافات من أجل توحيد القوى ومواجهة التحديات والدفع بفجر جديد في البحر المتوسط" . وتستضيف مدينة برشلونة الاسبانية فاعليات الملتقى الثالث عشر لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في دول حوض المتوسط لمناقشة الوضع المعقد بالمنطقة، وانعكاس الاوضاع الصعبة التي تمر بها بعض بلدان المتوسط على علاقات التعاون بينها. ..



