مفوضية اللاجئين :أكثر من 300 ألف ليبي نازح

انسامد - 18 نوفمبر - تشرين ثان - أعلنت مفوضية اللاجئين أنها تُقدّم المساعدة لقرابة 45 ألف لاجئ في ليبيا وأكثر من 300 ألف ليبي نازح، إضافة إلى ما يزيد عن 445 ألف ليبي عائد من النزوح. وأشارت المفوضية ضمن إحصائيات حديثة لها، إلى وصول 9892 لاجئا إلى إيطاليا، فيما تم الإفراج عن 1689 لاجئا وطالب لجوء، فيما غادر 2,053 آخرون البلاد بين رحلات لغرض إعادة التوطين والإجلاء. وكشفت مفوضية اللاجئين عن تراجع أعداد اللاجئين والمهاجرين القادمين إلى ليبيا، مُشيرة إلى أن ذلك ظهر بوضوح في إحصائيات المهاجرين واللاجئين الذين أنقذتهم دوريات حرس السواحل منذ بداية العام، بالمقارنة مع بيانات ذات الفترة من العام الماضي. ونوّهت المفوضية إلى أزمة التمويل التي تشهدها مُؤخراً، مُوضحة أن فجوة تمويلها بلغت نسبة 39%