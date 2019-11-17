منتخب إيطاليا في زيارة لمدينة البندقية

أنسامد - 17 نوفمبر/ تشرين الثاني - قام لاعبو منتخب إيطاليا لكرة القدم بزيارة مدينة "البندقية" بعد أن تعرضت لفياضات كثيفة استمرت عدة أيام، ما دفع الحكومة الايطالية لاعلان حالة الطوارئ في المدينة.



وصرح نجم المنتخب الايطالي السابق جانلوكا فيالي: البندقية ستتغلب على هذا أيضا، مثل رياضي يعاني من إصابة خطيرة ثم ينهض مرة أخرى. وشارك في الزيارة جابريل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وجيانلويجي دوناروما حارس ميلان والمنتخب الإيطالي.



يذكر أن البندقية تعاني من ارتفاع منسوب المياه في مثل هذا الموسم من كل عام، وبلغ مستوى الارتفاع هذا العام 187 سم.



