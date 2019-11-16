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أصحاب "السترات الصفراء" في فرنسا يحيون الذكرى السنوية الأولى
    أنسامد - 16 نوفمبر /تشرين الثاني - يعتزم أعضاء حركة "السترات الصفراء" الفرنسية تنظيم سلسلة من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، اليوم السبت وغدا الأحد، في محاولة لإظهار قدرتهم على حشد الدعم في الذكرى السنوية الأولى لحركتهم.

    وذكرت قناة " فرنسا 24" اليوم السبت، أن الأعداد التي شاركت في المظاهرات ومستويات العنف، تضاءلت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، عما كانت عليه في ذروة الحركة، التي بدأت في 17 نوفمبر العام الماضي، بمظاهرات ضخمة في باريس ، شارك فيها حوالي 300 ألف شخص.

    لكن أصحاب السترات الصفراء يريدون أن تظهر احتجاجاتهم اليوم السبت، وهو اليوم التقليدي للاحتجاجات، وأيضا غدا الأحد، الذكرى السنوية لحركتهم- للرئيس إيمانويل ماكرون أنهم لايزالون قوة يُحسب حسابها.

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