حشود غفيرة تطالب بإسقاط النظام في الجزائر في عيد الثورة

أنسامد - 2 نوفمبر /تشرين الثاني - نزلت حشود غفيرة من المتظاهرين إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ«استقلال» جديد في يوم الجمعة السابع والثلاثين المصادف الذكرى الـ65 لاندلاع حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي.



وفي غياب إحصاء رسمي لعدد المتظاهرين وصعوبة تقديره، تذكر هذه التظاهرة بأيام الحراك في أسابيعه الأولى عندما بدأ في 22 فبراير الماضي.



وامتلأت بالمتظاهرين شوارع ديدوش مراد وعبدالكريم الخطابي وباستور وحسيبة بن بوعلي وعميروش وخميستي وكل الساحات المجاورة لها، مباشرة بعد صلاة الجمعة، وهو وقت الذروة بالنسبة إلى التظاهرة كل أسبوع منذ تسعة أشهر.



