روسيا: وصول 300 من أفراد الشرطة العسكرية إلى سوريا

انسامد - 25 اكتوبر/ تشرين الاول - أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة وصول 300 من الشرطة العسكرية الروسية إلى سوريا، للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من الحدود مع تركيا.



وأضافت وزارة الدفاع أن 300 من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة في الشيشان، وصلوا إلى سوريا لأداء مهام خاصة.



وتابعت أن أفراد الشرطة العسكرية سيبدؤون في تنفيذ مهام للمساعدة في ضمان سلامة السكان والحفاظ على القانون والنظام والقيام بدوريات في المناطق المحددة وكذلك المساعدة في انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية.



