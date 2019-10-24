اليونيسف :على اطراف الصراع في ليبيا الامتناع عن قصف المدنيين

انسامد - 24 اكتوبر - تشرين اول - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الهجمات الأخيرة جراء الصراع الدائر في ليبيا تمثل تذكيرا بأن الأطفال هم يواصلون دفع الثمن الأغلى مع استمرار العنف في عدد من المناطق الغربية في البلاد . وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " تيد شيبان " " يجب حماية الاطفال في جميع الأوقات وأينما كانوا. و يجب على جميع أطراف النزاع الامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منازل الناس والمدارس والمستشفيات والمرافق الطبية". وتحدثت اليونيسف عن تقارير تفيد بمقتل ثلاثة أطفال وامرأتين يوم الخميس الماضي، عندما كانوا يستقلون سيارة على طريق سريع، يقع على بعد 16 كيلومترا من طرابلس. أما في يوم 14 أكتوبر الجاري، فقد لقيت ثلاث شقيقات مصرعهن وأصيبت والدتهن وشقيقتهن الرابعة بجروح بالغة جراء تعرض منزلهن الذي يقع جنوب العاصمة للهجوم. ونوهت المنظمة بأنه قبل ذلك بيوم قتٍل طفل في الثالثة عشرة من عمره بينما كان في منزله . بالإضافة إلى ذلك، فقد أصيب خمسة أطفال بجراح، في وقت سابق من الشهر، عندما تعرضت مدرستهم في مدينة جنزور لضربة، على بعد 18 كيلومترا من العاصمة".



