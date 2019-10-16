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الخطوط الافريقية تستعد لاستئناف رحلاتها من مصراتة إلى عمان
    انسامد - 16 اكتوبر - تشرين اول - تعتزم شركة الخطوط الجوية الأفريقية استئناف رحلاتها الجوية من مطار مصراتة إلى العاصمة الأردنية عمان، بداية من يوم الـ28 من أكتوبر الجاري. وقال المتحدث باسم الشركة " عمران الزبادي " إن رحلات الخطوط الجوية الأفريقية بين مصراتة وعمان ستكون بواقع رحلتين أسبوعياً، يومي الجمعة والإثنين، فضلاً عن الرحلة التي تُسيّرها منذ فترة من بنغازي يوم الجمعة. وأشار المتحدث باسم الخطوط الأفريقية، إلى أن هذه الخطوة رهن التطورات الأمنية في طرابلس، مؤكداً أن الشركة لن تتأخر في إعادة تشغيل رحلاتها من المدينة.

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