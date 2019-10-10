سلامة يلتقي بمقر البعثة في طرابلس بوفد من أعضاء مجلس النواب

انسامد - 10 اكتوبر - تشرين اول - التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا " غسان سلامة" ونائبته" للشؤون السياسية "ستيفاني وليامز" مع وفد من أعضاء مجلس النواب أمس وذلك للبحث في العملية السياسية ومسار اجتماعات برلين . وبحسب بيان البعثة الأممية عبر فيسبوك، بحث اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، بمقر البعثة في طرابلس الدور الذي يمكن أن يلعبه النواب في اجتماعات برلين للخروج من المأزق السياسي في ليبيا. كما تطرق اللقاء إلى الجهود الرامية إلى وقف الاقتتال الدائر بضواحي العاصمة طرابلس والعودة للمسار السياسي بأسرع وقت