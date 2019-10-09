ليبيا:رئيس المجلس الرئاسي يلتقي بطرابلس مع سلامة ونائبته.

انسامد - 9 اكتوبر - تشرين اول - التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج" بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "غسان سلامة" ، ونائبته للشؤون السياسية " ستيفاني. ويليامز" . وحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لوقف المعارك الدائرة يضواحي العاصمة طرابلس واستئناف العملية السياسية. وأكد " السراج" خلال هذا اللقاء على ، والالتزام ببناء دولة مدنية ديمقراطية. من جانبه أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "غسان سلامة "رفضه التام أي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان" وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس . كما تناول اللقاء بين " السراج" و" سلامة " المشاورات الجارية لعقد مؤتمر في برلين لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية، حيث أكد "السراج " على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون اَي إقصاء.



