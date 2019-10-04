إيطاليا: مرسوم جديد لتقليل فترة فحص طلبات اللجوء

أنسامد - 4 اكتوبر/ تشرين اول - قدم وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم / الجمعة /مرسومًا جديدًا بشأن طالبي اللجوء.



وقال لويجي دي مايو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية إن المرسوم الجديد سيخفض الوقت الذي يستغرقه اتخاذ قرار بشأن ترحيل المهاجرين لاربعة أشهر.



وأضاف: لقد كان مجهودا جماعيا. أشكر وزير العدل ألفونسو بونافيدي، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي لأننا وقعنا هذا الصباح مرسوما وزاريا يمكّننا من تخفيض الاجراءات اللازمة لتحديد ما إذا كان بإمكان المهاجر البقاء في إيطاليا من سنتين إلى أربعة أشهر.



