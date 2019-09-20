سيرجيو ماتاريلا ينضم للدعوة للتحرك لمكافحة تغير المناخ

أنسامد 20 سبتمبر / ايلول - إنضم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ليصبح واحدا من بين 32 رئيس دولة وحكومة يوقعون بيانا دعا فيه المجتمع الدولي إلى مزيد من العمل في معالجة أزمة المناخ قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تبدأ في نيويورك يوم الاثنين.



وقالت الوثيقة التي وقعها أيضا رؤساء فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية: تغير المناخ هو التحدي الرئيسي في عصرنا. جيلنا هو أول جيل يستشعر الزيادة السريعة في درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، وربما يكون الأخير في مكافحة أزمة المناخ العالمية الوشيكة.



ودعت الوثيقة إلى الالتزام تجاه الأجيال المقبلة ببذل كل الجهود الممكنة لوقف تغير المناخ والتكيف مع آثاره الضارة، مع احترام الحاجة إلى تحول عادل في مجتمعاتنا.



وأضافت: نناشد المجتمع الدولي وجميع الأطراف في اتفاق باريس، فلنعمل بشكل مشترك وحاسم وسريع لوقف أزمة المناخ العالمية.



