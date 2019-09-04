روسيا تستبعد اي حل عسكري للازمة الليبية

انسامد - 4 سبتمبر - ايلول - استبعدت روسيا أن يتم حل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية ، مؤكدة في الوقت ذاته أن العملية السياسية وحدها هي التي ستحقق الاستقرار للبلاد . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الروسي "فاسيلي نيبينزيا " في نيويورك بمناسبة تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن . وقال السفير "نيبينزيا" إن " ليبيا لغز صعب للغاية "، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحل العسكري فيها غير مقبول. وأوضح السفير الروسي في مؤتمره الصحفي ، أن ليبيا "ملف صعب ، ربما يكون أكثر صعوبة من الملف السوري". وتابع : " إلا أنه إذا تمكن المجتمع الدولي من إيجاد مخرج للنزاع الليبي، فإن مثل هذه النتيجة ستجعل حل الأزمة في منطقة الساحل وما وراءها، أسهل ". وقال "نيبينزيا" إن "العملية السياسية وحدها هي التي ستحقق الاستقرار في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والحل العسكري غير مقبول".



