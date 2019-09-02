ليبيا:مفوضية الهجرة تدعو الاتحاد الأوروبي لإجلاء طارئ للمهاجرين

انسامد - 2 سبتمبر - ايلول - دعا مفوض الهجرة " ديميتريس أفراموبولوس " الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء المزيد من عمليات الإجلاء الطارئ من ليبيا . وأكد " ديميتريس أفراموبولوس " في تصريحات صحفية اليوم على ضرورة إعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفاً من مخيمات اللجوء في البلدان المؤقتة التي تم نقلهم إليها لتجنيبهم مخاطر الحرب الدائرة في ليبيا. وحث " أفراموبولوس " دول الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا التي تشهد اشتباكات مسلحة إلى النيجر على وجه الخصوص نظراً لقدرة النيجر على استضافتهم.

