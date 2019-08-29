اجتماع االرئيس التونسي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

انسامد - 29 اغسطس - اب - التقى الرئيس التونسي " محمد الناصر" اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا " غسان سلامة " ، وبحث معه تطورات الأوضاع في ليبيا واتصالات مبعوث الأمم المتحدة مع الفرقاء الليبيين. وجدد الرئيس التونسي خلال اللقاء حرص بلاده على إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية،لتستعيد ليبيا مكانتها الطبيعية ويعود الاستقرار إلى المن مؤكدًا دعم تونس وتأييدها لخطة المبعوث الدولي إلى ليبيا بما يسمح بالعودة إلى طاولة المفاوضات، واستئناف العملية السياسية طقة. وأكد " غسان سلامة " في الإطار نفسه على أهمية دور دول الجوار من أجل إعادة استقرار الأوضاع في ليبيا.



