الدول السبع تدعو لمؤتمر دولي حول ليبيا

انسامد - 27 اغسطس - اب - دعت الدول الصناعية السبع الكبرى ، في بيان صدر في ختام قمتها في بياريتس بفرنسا أمس الإثنين، إلى مؤتمر دولي تشارك فيه كافة الأطراف الفاعلة على المستويين المحلي والإقليمي بشأن ليبيا. وأكدت الدول السبع بشأن الأوضاع في ليبيا في البيان دعمها « الهدنة التي قد تمكن منإقامة مؤتمر ليبي- ليبي وقف دائم لإطلاق النار ودعم الحل السياسي كضامن للاستقرار في ليبيا بالاضافة الى دعم مجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ل». وجددت الدول الصناعية السبع الكبرى، دعمها لجهود الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، التي يتر الصراع الدائر منذ سنوات والدول الصناعية السبع الكبرى هي: امريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا.أسها المبعوث الأممي غسان سلامة، لأجل الوصول إلى حلول تُنهي .



