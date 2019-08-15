المسماري: الجيش استهدف مواقع في مطار زوارة

أنسامد - 15 أغسطس /آب - أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، قصف مواقع في مطار زوارة تستخدمها الطائرات التركية المسيرة.



وقال المسماري في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة تأكدنا أنها تستعمل هنقرين داخل مطار زوارة فقامت طائرات سلاح الجو العربي الليبي صباح اليوم الخميس ....بضرب الهنقرين وتسويتهم بالأرض وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار".



وأوضح المسماري أن "هذه رسالة إنذار لأي مكان يتواجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة العربية الليبية مضيفا قواتنا الجوية الذراع الطولى لجيشنا".



