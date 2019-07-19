بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تطالب بالإفراج عن سهام سرقيوة

أنسامد - 19 يوليو/ تموز - أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن قلقها إزاء ما ورد من تقارير حول اختفاء عضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي، سهام سرقيوة، وإدانتها لما وصفته بـ"الهجوم على ممثل منتخب من الشعب الليبي".



ودعت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي المؤسسات الأمنية لتوضيح وضع النائب سرقيوة على وجه السرعة ومكان تواجدها والإفراج الفوري عنها والتحقيق الفوري في الواقعة.



وأشارت البعثة إلى أن حالات الاختفاء القسري والاعتقال والاختطاف غير القانونيين بناءً على الآراء أو الانتماءات السياسية تمثل ضربة خطيرة لسيادة القانون وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.



