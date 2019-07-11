الصحف تهتم باحتجاجات الجزائريين لتغيير النظام الحاكم

انسامد - 11 يوليو - تموز - اهتمت الصحف بانقضاء عهدة الرئيس المؤقت الجزائري عبد القادر بن صالح واستمرار الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام.



هذه الاحتجاجات تزامنت أمس مع انقضاء عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، التي استمرت 90 يوما، كما تنص على ذلك المادة 102 من الدستور الجزائري. صحيفة الوطن كتبت على الغلاف إن الطلبة خرجوا في مظاهرات للمرة العشرين منذ انطلاق الاحتجاجات قبل خمسة أشهر، كما أشارت الصحيفة إلى انتهاء الفترة المحددة لولاية الرئيس الموقت وما رافقه من انتقادات المعارضة من أن قراراته ستكون فاقدة للشرعية.



العهدة الرئاسية لعبد القادر بن صالح يصورها الرسام لو إيك بهذا الرسم في صحيفة الوطن. ونرى فيه أحد المحتجين يضيف كلمة سابقا إلى جانب اسم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.



ترد صحيفة المجاهد بالقول إن بقاء عبد القادر بن صالح الهدف منه ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وتطلب الصحيفة من المعارضة توحيد صفوفها لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت. تحذر صحيفة المجاهد من خطر تأجيل الانتخابات وتقول، إنه لا جدوى من تأجيلها اللهم إلا إذا كان الهدف غير المصرح به هو إدامة حالة عدم الاستقرار وما يرافقها من مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية.



