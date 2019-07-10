المفوضية الاوروبية: ايطاليا تسجل نموا 0.1% العام الجاري

أنسامد - 10 يوليو/ تموز - قالت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية اليوم /الأربعاء/ إن إيطاليا احتلت المرتبة الاخيرة من بين دول الاتحاد الأوروبي في النمو.



وأضافت المفوضية الاوروبية أنه من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لايطاليا بنسبة 0.1% هذا العام و 0.7% العام القادم، لتكون بذلك أسوأ من ألمانيا التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 0.5% هذا العام و 1.4% العام القادم.



وتابعت أن الدخل الأساسي الجديد للحكومة سيعزز النمو لكن الثقة تتراجع، مشيرة إلى أن انتشار السندات انخفض بفضل جهود الحكومة الأخيرة في مراجعة حساباتها.



لكن بشكل عام، قالت المفوضية الأوروبية إن الاقتصاد لا ينتعش بمعدل كاف.



