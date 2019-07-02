السودان.. مفارقة بين الواقع والتطلعات الشعبية

انسامد - 2 يوليو - تموز - اهتمت الصحف اليوم بالاحتجاجات الحاشدة في السودان والاحتجاجات الحاشدة التي خرجت أمس في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بنقل السلطة لحكومة مدنية. موقع ميدل إيست آي قال إن مسيرات أمس كانت الأكبر منذ الثالث من الشهر الماضي تاريخ فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم، وأشار الموقع الإخباري إلى أن عشرات الآلاف قدموا من كل أنحاء السودان إلى العاصمة رغم تحذيرات المجلس العسكري للمعارضة وتحميله إياها المسؤولية في حال سقوط ضحايا، ويذكر الموقع بأعداد الضحايا الذين سقطوا بين قتيل وجريح.



سودن فيجن ترى في الافتتاحية أن حالة من الغبن السياسي تعم في السودان، وتشعر فئات كبيرة داخل المجتمع أن الثورة تبخرت أو سرقت، والسبب بحسب افتتاحية الصحيفة هو أن الشعب يريد تغييرا عميقا في الحياة السياسية بعد الثورة السلمية التي شارك فيها العسكر والذي كان يشكل جزءا من النظام المعزول وترى الصحيفة أن هناك مفارقة كبيرة بين الحقيقة والتطلعات الشعبية. تعتبر الصحيفة الهبة الشعبية في السودان حدثا كبيرا لكنه ليس آخر حلقة في تاريخ السودان السياسي، بل سيتعين على السودانيين المشاركة في مواجهات ومعارك كثيرة وعلى الأمد البعيد للتوصل لنتائج حاسمة وتغيير الواقع على مستوى الحكم.



تصاع