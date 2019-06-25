الحوثيون يسرقون شحنة إطعام 100 ألف عائلة يمنية

أنسامد - 25 يونيو /حزيران - قال برنامج الغذاء العالمي، الثلاثاء، أن الحوثيين منعوا دخول شحنة كانت ستطعم نحو 100 ألف عائلة على حافة المجاعة.



وجاء هذا التصريح الصادم من قبل المنظمة الدولية بعد أيام من تعليق جزئي لتقديم المساعدات الإنسانية، بسبب اتهامات البرنامج للحوثيين بسرقة المساعدات.



وكان مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، قد حذر من البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً، بسبب تحويلها إلى أغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.



أخبار ذات صلة الحوثي تقوم باختلاس المساعدات لصالح الميليشيات. (أرشيفية) "الغذاء العالمي" يهدد بتعليق المساعدات في مناطق سيطرة الحوثي وقال بيزلي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي موجهاً حديثه للحوثيين " اتركونا فقط نقوم بعملنا".



وأضاف أن البرنامج لم يكن قادراً على تنفيذ الاتفاقيات مع الحوثيين بشأن تسجيل الأشخاص المحتاجين وتدشين نظام للقياسات الحيوية، باستخدام مسح القزحية أو رفع بصمات الأصابع، أو التعرف على الوجه، لدعم عملية تسليم المساعدات.



