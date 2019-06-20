صحف عربية:ترامب وحسابات المواجهة مع ايران

انسامد - 20 يونيو - حزيران - واصلت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية التعليق على التوتر في منطقة الخليج والتصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عقب استهداف ناقلات نفط في خليج عُمان مؤخرا.



ورأى كُتّاب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أخطأ" في حساباته تجاه إيران وأنه غير قادر على مواجهة عسكرية معها، بينما أكد آخرون أن أمريكا لا يهمها أمن الخليج بقدر ما يهمها إمدادات النفط.



وتحت عنوان "تبرئة مرفوضة"، تشير "البيان" الإماراتية في افتتاحيتها إلى مسؤولية إيران عن استهداف ناقلات النفط.



وتقول: "رغم أن دول الخليج العربية لم توجه حتى الآن الاتهام لإيران، إلا أنه من المنطقي الربط بين هذا الهجوم وما سبقه منذ أيام من استهداف ناقلات نفط أخرى قبالة المياه الإقليمية لدولة الإمارات، كما أن هناك مؤشرات وعلامات تشير إلى مسؤولية إيران عن الحادث، رغم هذا إلا أن بعض الجهات تحاول تبرئة طهران من هذه الأحداث، خاصة الهجوم الأخير، وذلك بحجة أن إيران تسعى إلى تهدئة الهجوم الحاد ضدها وإبعاد مسؤوليتها عن عدم الاستقرار في المنطقة".



ويرى سعيد الشهابي في "القدس العربي" اللندنية أن "أمريكا لا يهمها أمن الخليج إلا بقدر ما يؤثر على إمدادات النفط، وعندما تسعى للتقارب مع إيران فإنما تفعل ذلك بروح استعلائية واستكبار بلا حدود".



ويقول: "إن منطقة الخليج تعيش مخاضات عديدة، ساهمت السياسة الأمريكية في تعقيدها وجعلها أكثر إيلاما. وليس مستبعدا أن تكون أمريكا وعملاؤها وراء أعمال التخريب التي شهدتها مياه الخليج مؤخرا، تمهيدا لعدوان آخر يكمل مسلسل العنف الذي شجعته أمريكا أو على الأقل لم تتخذ أي إجراء لوقفه".



