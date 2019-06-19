صحف عربية تناقش التوتر بين ايران وواشنطن وحلفائها

انسامد - 19 يونيو - حزيران - اهتمت الصحف اليوم بالتوتر بين إيران من جهة وواشنطن وحلفائها من جهة أخرى، غداة إعلان طهران أنها ستتجاوز حجم اليورانيوم المسموح لها بتخصيبه، وعلى خلفية الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط في خليج عمان.



أعلنت طهران أمس أنها ستتجاوز في السابع والعشرين من الشهر الجاري حجم المخزون المسموح لها به من اليورانيوم المخصب، بموجب الاتفاق النووي المبرم في صيف 2015 مع الدول الخمس زائد واحد.



صحيفة إيران دايلي أشارت إلى الخبر على صفحتها الأولى وقالت إن القرار الإيراني يأتي كرد على انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من هذا الاتفاق التاريخي. كما نقلت الصحيفة تصريحات المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية باهروز كمال فندي، التي قال فيها إن "العد العكسي قد بدأ لتجاوز مخزوننا من اليورانيوم المخصب.



هذا القرار سنتراجع عنه إذا تمسكت الأطراف الأخرى بالتزاماتها".



وتمارس إيران ضغوطا على الدول الموقعة على اتفاق 2015 وترسل إشارات متضاربة للغرب، نقرأ في لوموند الفرنسية. الصحيفة رأت أن هدف طهران هو الرد على الولايات المتحدة وتقسيم الموقف الغربي ولا سيما بين الولايات المتحدة وكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي تحاول جاهدة الحفاظ على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس وبعد مفاوضات عسيرة استمرت لعشر سنوات. كما اعتبرت الصحيفة أن إعلان طهران أمس يأتي في سياق تملأه التوترات، خاصة أن واشنطن عززت حضورها العسكري في منطقة الخليج لصد "التهديد الإيراني" المزعوم بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط في خليج عمان، واتهام طهران بالوقوف وراءها، في وقت تنفي طهران أي صلة لها بتلك الهجمات.



إيران وبتهديدها بالتخلي عن الاتفاق النووي فهي تسعى لتخويف أوروبا وجلب الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، لكن هذه الاستراتيجية قد لا تعطي أي نتيجة، نقرأ في مقال من مجلة فورين بوليسي. والتي قالت إن بعض المحللين يرون في إعلان إيران أمس أنه استفزاز مخطط له بعناية، والإيرانيون يرون أن رد الأوروبيين سيكون محدودا مادام الأمر يتعلق بأزمة اقتصادية، لكن النقاش بات اليوم أمنيا في إيران وليس اقتصاديا فقط بهدف ممارسة ضغوط على باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق، وهم الأوروبيون وروسيا والصين لدفع واشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات.



