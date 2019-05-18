"غينيس" تعلنها رسميا.. مصر تمتلك أعرض جسر معلق في العالم

أنسامد - 18 مايو /أيار - ذكرت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، أن الجسر الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، دخل الموسوعة بوصفه أعرض جسر معلق في العالم.



ويبلغ عرض جسر محور روض الفرج "المثير للإعجاب"، بحسب وصف غينيس، 67.3 متر (220 قدما و9.6 بوصة)، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا.



وكان الرقم القياسي السابق مسجلا لجسر في كندا بعرض 65.2 متر.



وقالت "غينيس" على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الجسر المعلق الضخم يمر فوق نهر النيل بالقاهرة، ويسير في اتجاهين بكل منهما 6 حارات مرورية، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.



استهلك الجسر في بنائه حوالي مليون متر مكعب من الخرسانة وأوضحت أن 4 آلاف مهندس وفني وعامل شاركوا في بناء الجسر الذي استهلك حوالي مليون متر مكعب من الخرسانة، بالإضافة إلى 1400 كيلومتر من الأسلاك الفولاذية، لصنع 160 كابل تعليق.



