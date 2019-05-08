ليبيا: فايز السراج ينشد دعم عواصم أوروبية

انسامد - 8 مايو - ايار - اهتمت الصحف اليوم بالجولة الاوروبية التي يقوم بها رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في ثلاث عواصم أوروبية للبحث عن دعم لمعركته ضد خصمه المشير خليفة حفتر. صحيفة لوفيغارو الفرنسية قالت إن هدف السراج هو الحصول على الدعم الأوروبي لكنه يرفض هو وخصمه الجنرال خليفة حفتر وقف إطلاق النار.



وتساءلت الصحيفة هل يعود الأمل في إنهاء المعارك بهذه الزيارة؟ وترد الصحيفة أن لا شيء مؤكدا ورئيس حكومة الوفاق الوطني يبدو أنه في موقف صعب ولم يعد يسيطر على المليشيات التي كانت تابعة له.



هذا فيما يبدو أن هجوم قوات خليفة حفتر على طرابلس لم يجر كما كان متوقعا، فحلفاء حفتر في الخليج اعتقدوا أن الهجوم سيدوم يومين فقط.



لكن الليبيين المتخوفين من عودة الديكتاتورية إلى ليبيا رفضوا موالاته. صحيفة لوفيغارو ترى أن نتائج هذه الحرب على منطقة شمال أفريقيا وأوروبا ستكون وخيمة، فالصراع قد يخرج من طرابلس ويمتد إلى مناطق أخرى وقد تستفيد الجماعات المتشددة من الفوضى والفراغ السياسي في ليبيا لنشر خلاياها وإنعاشها هناك.



