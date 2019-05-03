وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا تريد وقف إطلاق النار في ليبيا

أنسامد - 3 مايو / أيار - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن باريس تريد وقف إطلاق النار في ليبيا والعمل على إطلاق مفاوضات لاجراء انتخابات.



وأضاف لودريان في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية "صحيح أننا نعتقد أن حفتر جزء من الحل"، مشيرا إلى أن "حفتر حارب الإرهاب في بنغازي وفي جنوب ليبيا، وكان هذا في مصلحتنا ومصلحة بلدان الساحل ومصلحة جيران ليبيا".



وتابع أن فرنسا منخرطة في الملف الليبي من أجل مكافحة الإرهاب "وهذا هدفنا الرئيسي في المنطقة"، وكذلك بهدف "تجنب انتقال العدوى" إلى دول مجاورة مثل مصر وتونس، وهي بلدان أساسية بالنسبة إلى استقرارنا".



