ليبيا: السراج يطالب بتشكيل لجنة أممية للتحقيق

أنسامد 21 إبريل/نيسان - طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في خروقات وانتهاكات قامت بها قوات الجيش التابعة للمشير خليفة حفتر في عدة مناطق بطرابلس خلال الحرب في العاصمة.



وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته في "فيسبوك"، تقدمت وزارة الخارجية بخطاب لمجلس الأمن لإرسال لجنة تقصي حقائق أممية في الخروقات والانتهاكات التي قامت بها قوات حفتر المعتدية على العاصمة طرابلس، التي تشمل قتل المدنيين وتهجيرهم واستخدام الأطفال القصر في القتال، واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان بالأسلحة الثقيلة والصواريخ.



وطالب السراج لجنة تقصي الحقائق ولجنة العقوبات بكشف الخروقات لقرارات مجلس الأمن الدولي سواء بالمشاركة أو دعم المعتدي بالسلاح والمعدات.



