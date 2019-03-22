باريس تطالب طهران بإطلاق سراح ناشطة حقوقية

أنسامد - 22 مارس / آذار - طالبت فرنسا السلطات الإيرانية بإطلاق سراح المحامية الإيرانية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام مجلس الشيوخ "سنبذل قصارى جهدنا من أجل الحصول على إطلاق سراح سوتوده"، وفقا لصحيفة "لوباريزيان"الفرنسية. وتابع لودريان "لقد بذلنا جهودًا كبيرة خلال الاشهر الاخيرة مع إيران للحفاظ على الاتفاق النووي على الرغم من الانسحاب الأميركي، لأنّنا نحترم توقيعنا، لكن على إيران أيضا أن تحترم التزاماتها وخصوصا الالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".



وأضاف "اهتمامنا بالحفاظ على اتفاقية فيينا ليس شيكاً على بياض ممنوحاً لإيران وحتماً هو ليس كذلك في ما يتعلّق بحقوق الإنسان".



وسوتوده، الحاصلة على جائزة ساخاروف لحرية الفكر عام 2012 من البرلمان الأوروبي، تمضي منذ يونيو 2018 عقوبة بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهم تجسس.



والأسبوع الماضي، أصدر القضاء الإيراني حكما ثانيا بحق سوتوده يقضي بسجنها عشر سنوات إضافية وجلدها 148 جلدة بتهمة التحريض على الفجور.



الصورة: نسرين سوتوده