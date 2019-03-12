مقتل عشرات الدواعش ومقاتلين من سوريا الديمقراطية في الباغوز

أنسامد - 12 مارس /أذار - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، مصرع ثلاثة من مقاتليها وإصابة عشرة آخرين في معركة مع مسلحي تنيظم داعش في الباغوز، آخر جيب يسيطر عليه المتشددون، شرقي البلاد.



وذكرت قوات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، أنها تأكدت من مقتل 38 من مقاتلي داعش بعد قصف شديد للمنطقة، الليلة الماضية.



من ناحيته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تباطؤ تقدم قوات سوريا الديمقراطية في المعركة التي تخوضها ضد آخر معاقل داعش شرقي نهر الفرات.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أجلت أكثر من مرة الهجوم النهائي على قرية الباغوز، القريبة من الحدود العراقية، في انتظار تسليم من تبقى من مسلحي داعش، لكن رفض هؤلاء دفع القوات المتحالفة مع واشنطن لشن الهجوم.



