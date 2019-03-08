انسامد - 8 مارس/آذار - أعلن المجلس الأوروبي عن انعقاد المؤتمر الثالث حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الثلاثاء القادم ببروكسل برئاسة مشتركة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.



وذكر بيان للمجلس أن المؤتمر سيعقد في الفترة من 12 ل14 مارس، ويهدف إلى لحشد المجتمع الدولي لمزيد من الدعم لجهود الشعب السوري وتحقيق حل سياسي دائم للأزمة السورية.



وأضاف البيان أنه في مؤتمر بروكسل الأخير حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي عقد 24-25 ابريل 2018، التقي المجتمع الدولي وحكومات الدول المضيفة للاجئين لإعادة التأكيد على التزاماتها بمساعدة ملايين المدنيين المتضررين في سوريا بالإضافة إلى اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم.



وتعهد المجتمع الدولي بتقديم مساعدات بقيمة 4.3 مليار دولار لدعم الأنشطة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والتنمية لعام 2018 في سوريا والمنطقة، و 3.5 مليار دولار لعام 2019-2020. كما أعلنت المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة عن قروض بقيمة 21.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2018-2020.



وأوضح البيان أن المجتمع الدولي صرف أكثر من 40% من المساعدات التي تعهد بها في مؤتمر بروكسل العام الماضي حول الأزمة السورية لعام 2018. وقد ساهمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بمبلغ 4.7 ​​مليار دولار في عام 2018 ، أي أكثر من تعهداتها الأصلية.



