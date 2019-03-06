السراج: اتفقنا في أبو ظبي على إنجاز الانتخابات

أنسامد - 6 مارس /آذار - قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، إن اجتماع أبو ظبي الذي جمعه بالقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر انتهي بالاتفاق على نقاط رئيسية لحل الأزمة الليبية.



وأوضح السراج في كلمته أمام اجتماع عمداء بلديات المنطقة الغربية، أن أهم النقاط التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع هي عدم إطالة الفترة الانتقالي، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا العام وتوفير المناخ الملائم لإجراءها، ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن.



وأشار إلى أن اجتماعه بالمشير خليفة حفتر جاء في "اطار لقاءاتنا وتشاورنا مع جميع الأطراف على الساحة الليبية، من اجل حقن الدماء ، والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري، ونرى أنه كان لقاء يمكن البناء عليه".



وتابع " السلام هو خيارنا ، والبديل يأخذنا إلى صراع مسلح ، والمزيد من إراقة الدماء وتدمير المنشآت والممتلكات ، ولن يكون هناك رابحاً في هكذا صراع ، بل هناك خاسر واحد هو الوطن".



