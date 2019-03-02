تونس تؤكدأهمية منظمة التعاون الإسلامي في مكافحة التطرف

أنسامد - 2 مارس /آذار/ - أكد وزير الدولة للشئون الخارجية التونسي صبري باش طبجي، دعم بلاده لجهود منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التضامن بين مختلف الدول الأعضاء، مشدداً على أهمية تفعيل دور المنظمة لدعم الأمن والاستقرار والسلم في العالم.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم /السبت/ - أن تصريحات طبجي جاءت خلال مشاركته في الدورة 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بأبو ظبي خلال يومي 1 و2 مارس الجاري.



وشدد وزير الدولة التونسي على مواقف بلاده الثابتة من مختلف قضايا المنطقة، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود من أجل مقاومة كافة أشكال التطرف وتشجيع الحوار بين الثقافات لوضع حد لظاهرة "الإسلاموفوبيا" والفهم الخاطىء لمبادىء الدين الإسلامي. وتمت إعادة انتخاب تونس، خلال اليوم الأول من اجتماعات المجلس، ممثلة في محمد طاهر الحمدي لعضوية اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة